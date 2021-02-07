اليوم السابع
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محافظ أسيوط: حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 02:46 م
محافظ أسيوط: حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية.. صور محافظ أسيوط يجرى حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية
أسيوط - هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بالمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة والوقوف على الإمكانيات المتاحة وبحث زيادة الإنتاج خاصة مشروعات الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها مشيراً إلى تكليف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بالمتابعة والاشراف على مشروعات الثروة الحيوانية ومتابعة دفاتر الوارد والمنصرف وذلك لإحكام السيطرة والاطمئنان على كمية الألبان خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد مشروعات الثروة الحيوانية (مزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح، ومزرعة قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب) بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامة كامل نائب رئيس المركز وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب؛ وذلك لمتابعة سير العمل بها وبجث مدى استغلال الامكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها فضلاً عن المرور على أقسام المزرعتين والعنابر والمخازن الخاصة بكل منهما للتأكد من مدى الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الانتاج.

وعلى هامش الجولة التفقدية قام السكرتير المساعد بضبط مخالفة مباني بمركز الفتح حيث تم إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة وذلك بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية للمركز.

 

حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية والسكرتير المساعد يتفقد مشروع الثروة الحيوانية بأبنوب والفتح (1)
محافظ أسيوط يجرى حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية 

 

حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية والسكرتير المساعد يتفقد مشروع الثروة الحيوانية بأبنوب والفتح (2)
حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية 

 

حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية والسكرتير المساعد يتفقد مشروع الثروة الحيوانية بأبنوب والفتح (5)
جانب من الحملات
حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية والسكرتير المساعد يتفقد مشروع الثروة الحيوانية بأبنوب والفتح (7)
حملات مستمرة لمتابعة المشروعات الإنتاجية

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