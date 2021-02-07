محافظة سوهاج تعلن استمرار تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية حتى 14 فبراير

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، استمرار فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2021، والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصرية، حركية"، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات "الرياضية، الفنية، العلمية"، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، وذلك حتى 14 فبراير الجارى بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج والإدارات التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة؛ لتحديد الأم المثالية على مستوى المحافظة والمراكز، وترشيح الأم التى ستشارك على مستوى الجمهورية.

وكشف محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، عن شروط التقدم للمسابقة، حيث يشترط تقديم إقرار قانونى يثبت عدم وجود صلة قرابة للام المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، كما يجب على المتقدمة للمسابقة ألا يقل السن عن 50 سنة، وتقديم بحث اجتماعى وبيان حالة عائلية، وبحث قصصى يوضح قصة كفاح الأم، وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء، كما أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعلم.

أما عن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية فقال وكيل الوزارة، إن معيار تعليم الأبناء أولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمي، كذلك الام العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، أيضاً الأم الأمية التى استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى دمج أحد الأبناء من ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وأضاف "عبد السلام"، أنه بالنسبة للأم البديلة فيستلزم تقدمها للمسابقة أن تكفل أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الابن البديل، أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، مع تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والابن البديل فى كل الحقوق من تعليم وصحة والاهتمام والحب بالقدر الذى يتيح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، مشيرا إلى أن المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تشمل قدرة الأم على رعاية الابن البديل فترة أطول وتفضيل الأم التى قامت برعاية ابن بديل حتى يصل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمي.

يشار إلى أن التقدم للمسابقة يكون من خلال الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة لمن تنطبق عليهن الشروط، مع تقديم قيد عائلى وهو مهم جدا للتأكد من عدد الأبناء، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى للام المرشحة، صورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية أو ما يفيد اجادة القراءة والكتابة، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، صورة شهادات ميلاد الأبناء، أو صور بطاقات الرقم القومى لهم، صورة قسيمة الزواج ـ صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة ، صورة قسيمة الطلاق للمطلقة ـ صورة من شهادة التأهيل للام من ذوى الاحتياجات الخاصة ـ أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ، الشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الاسرة ، عدد 2 صورة شمسية للمرشحة حديثة ملونة، مع التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح .