اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بنس يعود إلى الراديو بـ"بودكاست" بعد مغادرته البيت الأبيض

الأحد، 07 فبراير 2021 08:28 م
مايك بنس يعود إلى الراديو بـ"بودكاست" بعد مغادرته البيت الأبيض مايك بنس
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق "بودكاست" في الأشهر المقبلة تستضيفه مؤسسة Young America، وهي منظمة شبابية يعود تاريخها إلى الستينيات، وسيكون البرنامج الإذاعي واحدا من عدة مشاريع سيعمل عليها بنس مع منظمة شباب أمريكا، كما سيقوم نائب الرئيس السابق بجولة في الجامعات الأمريكية لإلقاء ندوات "داعمة للحريات".

وقالت مجلة بوليتيكو، إنه سينضم إلى مؤسسة هيريتيدج، وهي مؤسسة محافظة أخرى، كزميل زائر متميز يركز على السياسة العامة.

لن تكون استضافة بودكاست مشروعًا جديدًا تمامًا بالنسبة إلى بنس، البالغ من العمر 61 عامًا، حيث أمضى عقدًا قبل انتخابه عام 2000 للكونجرس كمقدم إذاعى وهى مهنة اعتاد عليها بعد ذلك.

وقال متحدث باسم بنس: "من المؤكد أن نائب الرئيس سيركز على الإنجازات المحافظة فى السنوات الأربع الماضية وتوقع تلك الإنجازات والدروس المستفادة إلى الأمام".

يقال أيضًا، إن بنس يتطلع إلى صفقة كتاب محتملة، ولديه خطط لإنشاء لجنة جديدة لجمع التبرعات، من شأنها أن تكون بمثابة قناة رئيسية له للمانحين الجمهوريين حيث يعمل على تعزيز مرشحي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ويقيم المستقبل من خلال محاولة الترشح للرئاسة في 2024.

نائب الرئيس السابق، الذي عاد مؤخرًا من إجازة ما بعد البيت الأبيض إلى جزيرة سانت كروا الكاريبية، يعيش حاليًا في ضواحي واشنطن مع خطط للحفاظ على وجوده في كل من العاصمة وفي ولايته إنديانا.


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

مايك بنس

اخبار أمريكا

نائب ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مايك بنس يصل إلى مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن

الأربعاء، 20 يناير 2021 05:24 م

واشنطن بوست ترجح عدم مشاركة مايك بنس فى وداع ترامب وحضوره تنصيب بايدن

الثلاثاء، 19 يناير 2021 08:36 م

مايك بنس: إدارة ترامب هى الأولى منذ عقود لم تُدخل أمريكا فى حرب جديدة

الإثنين، 18 يناير 2021 11:53 ص

كيف حاول أنصار ترامب اغتيال "مايك بنس" خلال اقتحام الكونجرس؟.. المسلحون حاولوا الاقتراب من موقع نائب الرئيس ووصفوه بـ"الخائن".. وضباط الخدمة السرية نقلوه إلى غرفة قرب طابق مجلس الشيوخ مع زوجته وابنته

السبت، 16 يناير 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة