مايك بنس يعود إلى الراديو بـ"بودكاست" بعد مغادرته البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

قرر مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق "بودكاست" في الأشهر المقبلة تستضيفه مؤسسة Young America، وهي منظمة شبابية يعود تاريخها إلى الستينيات، وسيكون البرنامج الإذاعي واحدا من عدة مشاريع سيعمل عليها بنس مع منظمة شباب أمريكا، كما سيقوم نائب الرئيس السابق بجولة في الجامعات الأمريكية لإلقاء ندوات "داعمة للحريات".

وقالت مجلة بوليتيكو، إنه سينضم إلى مؤسسة هيريتيدج، وهي مؤسسة محافظة أخرى، كزميل زائر متميز يركز على السياسة العامة.

لن تكون استضافة بودكاست مشروعًا جديدًا تمامًا بالنسبة إلى بنس، البالغ من العمر 61 عامًا، حيث أمضى عقدًا قبل انتخابه عام 2000 للكونجرس كمقدم إذاعى وهى مهنة اعتاد عليها بعد ذلك.



وقال متحدث باسم بنس: "من المؤكد أن نائب الرئيس سيركز على الإنجازات المحافظة فى السنوات الأربع الماضية وتوقع تلك الإنجازات والدروس المستفادة إلى الأمام".

يقال أيضًا، إن بنس يتطلع إلى صفقة كتاب محتملة، ولديه خطط لإنشاء لجنة جديدة لجمع التبرعات، من شأنها أن تكون بمثابة قناة رئيسية له للمانحين الجمهوريين حيث يعمل على تعزيز مرشحي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ويقيم المستقبل من خلال محاولة الترشح للرئاسة في 2024.

نائب الرئيس السابق، الذي عاد مؤخرًا من إجازة ما بعد البيت الأبيض إلى جزيرة سانت كروا الكاريبية، يعيش حاليًا في ضواحي واشنطن مع خطط للحفاظ على وجوده في كل من العاصمة وفي ولايته إنديانا.