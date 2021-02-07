مارادونا أخفى خاتما باهظا "تحت سريره" ..وابنته تخشى قتلها بسببه

فاطمة شوقى

يعتبر الميراث الذى تركه أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أراماندو مارادونا، بين الجواهروالسيارات بشكل أساسى، ومن بينهم خاتم من الألماس بقيمة 300 ألف يورو، ويبدو أنه لم يكن يثق فى أى شخص لدر جة أنه اضطر لاخفاءه فى المنزل تحت سريره.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الخاتم الالماسى كان مخبأ فى صندوق أحذية تحت سريره، ولا كان أحد يعرف مكانه سوى خادمته "منونا" التى أعطته لإحدى بنات دييجة حتى لا تنساه، وكشف عن ذلك أحد محامى الأسرة للتليفزيون الأرجنتينى.

وفى نفس السياق، بسبب هذا الخاتم الباهظ الثمن، أعربت ابنة مارادونا، جيانا، التى محتفظة بالخاتم، عن مخاوفها من تعرضها للقتل بسبب الخاتم، وقالت "اذا قتلونى بحثا عن الخاتم..فالجميع متواطئ"، بالإشارة إلى ابناء مارادونا الآخرين.

قصة الخاتم

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الخاتم الماسى الشهير لدييجو مارادونا، والذى يظهر به فى العديد من الصور، هو هدية بيلاروسية يقدر ثمنه بـ 300 الف دولار وأصبح الآن من ميراث المليونير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخاتم الماسى هو المفضل للنجم، وله تاريخ غريب للغاية، وقصة مشوقه، فقد سافر مارادونا إلى بيلاروسيا لتولى منصبه كرئيس لكرة القدم فى دينامو بريست، وعندما وصل إلى المدينة أحدث ثورة حقيقية، فقد تم استقباله فى ملعب مزدهم، حيث وصل على متن شاحنة برمائية أعطاها له النادى، Overcomer Hunta، وهى بهيكل من الألياف الزجاجية وخزان وقود بسعة 100 لتر وقدرة ملاحية كما لو كانت سفينة بمعدل كيلو مترات فى الساعة.

بعد ذلك، ألقى محادثة فنية للفريق وحصل على هدية ثانية: الخاتم الماسى، والذى أحبه بمجرد وضعه على إصبع يده اليمنى وتبلغ قيمته 300 ألف دولار.