كيف استعدت جامعة قناة السويس لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - السيد فلاح

أهاب الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بما جاء فى دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، الصادر عن قطاع التعليم والطلاب بجامعة القناة والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 27 يناير 2021.

وطالب الدكتور أحمد زكى، جميع منتسبى جامعة القناة بما جاء فى البيان الخاص بإجراءات الجامعة استعدادًا بالإمتحانات حرصًا على انتظام العملية إلامتحانية وحفاظًا على سلامة الجميع.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارات العامة بالجامعة لمتابعة الاستعداد للإمتحانات حيث أعطى تعليمته لإدارة الأمن الجامعى بتجهيز مخطط توزيع الضباط والأفراد على مداخل الجامعة وبالكليات مع إعداد مخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة حيث تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الاسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الالسن أما البوابه الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى ومتابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى والى قاعات الإمتحانات مع الالتزام بالتباعد الإجتماعى والتأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.

وعن تعليمات رئيس الجامعة للإدارة العامة للخدمات الطبية فقد شملت التأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة وفى الكليات مع إعلان جدوال بذلك مع التأكيد على التزام جميع الافراد بالقيام بالمهام المكلفين بها وعدم التخلف تحت اى ظرف.

وبتعليماته للإدارة العامه للشئون الهندسية وجه رئيس الجامعة بمتابعه جاهزية مداخل الجامعة وقاعات الامتحانات وعمل اى صيانه لازمه لها قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، مع التأكيد على تواجد مهندسين وفنيين بصفة مستمرة لتلافى أى أعطال قد تؤثر بالسلب على بعملية الامتحانية.

وأعطى الدكتور أحمد زكى تعليماته لإدارة الحملة الميكانيكية بتشغيل الطفاطف والاستعانه بسيارات واتوبيسات لتوصيل الطلاب إلى أماكن اللجان من البوابة المخصصه والعكس، أما عن تعليماته للإدارة العامة للشئون الإدارية فوجه رئيس الجامعة بمتابعة أعمال النظافة والتطهير للحرم الجامعى على مدار الساعة.

وتابع الدكتور أحمد زكى، تعليماته للإدارات بتوجية الإدارة العامة للشئون القانونية بضرورة عودة جميع المحامين والعاملين بالإدارة وانتظامهم فى أعمال بداية من الأحد 14فبراير، جدول توزيع المحامين على الكليات طبقًا لجداول الامتحانات مع التأكيد على التزامهم بالتواجد طول فترة الامتحانات، سرعة انجاز التحقيقات والإجراءات القانونية المترتبة مع كل من يخل بالقواعد الخاصة بالامتحانات.