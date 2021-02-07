كولومبيا تعتقل "أمير الغواصات" لتهريبه مخدرات بـ540 مليون دولار.. فيديو

كتب هيثم سلامة

ألقت السلطات الكولومبية القبض على مهرب مخدرات يُعرف باسم "أمير الغواصات"، مطلوب من قبل محكمة فيدرالية في فلوريدا، لمساعدته إحدى أقوى عصابات المكسيك في شحن ما قيمته 540 مليون دولار من الكوكايين.

وتقول السلطات الكولومبية إن أوسكار كوينتيرو، البالغ من العمر 33 عامًا، استخدم الغواصات والقوارب السريعة لإرسال شحنات من الكوكايين من منطقتي نارينيو وكاوكا على ساحل المحيط الهادئ إلى أعضاء جماعة خاليسكو فى أمريكا الوسطى.









وأفادت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه نقل الشحنات الضخمة إلى المكسيك قبل تهريبها عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتزعم السلطات أنه قام بترتيب شحن 12 طناً من مخدرات وضبطت قوات الأمن الكولومبية خلال التحقيق ، 7 أطنان من الكوكايين بقيمة 300 مليون دولار على الأقل.

كما كشفت الشرطة الوطنية الكولومبية عن اعتقال كوينتيرو في بلدية فالي ديل كاوكا في دارين في وقت متأخر من ليلة الخميس، وتم طلب تسليم كوينتيرو من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى في فلوريدا.

وأضاف التقرير، أن عصابته اعتمدت لتهريب المخدرات على مساعدة الجماعات الإجرامية المنظمة في كولومبيا واستخدموا الزوارق السريعة والغواصات لنقل المخدرات إلى أمريكا الوسطى.

وقال رئيس الشرطة الوطنية الكولومبية ، الجنرال خورخي فارجاس، إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من ، من المراقبة السرية ورحلات الطائرات بدون طيار جعلت القبض على كوينتيرو ممكنا، وأدت العملية إلى اعتقال 12 مهربًا من جنسيات مختلفة و تم التحفظ على ما لا يقل عن أربع زوارق سريعة وعدة غواصات.