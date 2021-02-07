قصة العقار المائل بالإسكندرية.. يهدد حياة 8 أسر والمحافظة تخلى 5 عقارات مجاورة

الإسكندرية جاكلين منير

مازال مسلسل ميل العقارات المخالفة والتى أنشأت بدون ترخيص، يسيطر على محافظة الإسكندرية، حيث شهدت منطقة كوم الشقافة بكرموز غرب الإسكندرية، ميل عقار جديد ب 36 شارع أبو الحسن، ووصل مسافة الميل إلى 50 سم، ليتكرر المشهد فى أقل من شهرين، والسبب يرجع إلى البناء المخالف بدون ترخيص ولعقارات يصل ارتفاعها إلى 12 طابق بما يمثل خطورة على السكان والعقارات المجاورة.



العقار المائل

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دى وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،"لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دى من ضمنها أن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".

من جانبه توجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المائل الكائن فى 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حى غرب، لمتابعة تباعات الموقف على أرض الواقع، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.



اللواء محمد الشريف

وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ 2009 وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به 8 أسرة ومكون من دور أرضى و9 أدوار علوية.

وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفورى له، وكذلك تم إخلاء عدد 5 عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أى خطورة بها على أرواح المواطنين.



محافظ الاسكندرية

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، مشيراً إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

من جانبها قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أن العقار المائل الكائن فى 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حى غرب، أنشأ فى عام 2009 وصدر لها 9 قرارات إزالة من قبل ولم تنفذ.



معاينة العقار

وأكدت سحر شعبان، أنه سيتم البدء فى إزالة العمارة غدا، بعد إخلاء السكان من المنطقة وإيداعهم 3 مدارس مجهزة لاحتوائهم بشكل مؤقت، وتابعت: "الميل 50 سم والخطورة كبيرة والعمارة معرضة للسقوط الفورى.. وأخلينا الأماكن حول العقار المائل لمسافة 30 مترا".

وأوضحت أن صاحب العقار المائل سيلاحق من قبل الجهات الأمنية، مردفه: "الشارع كله عمارات مائلة، ولكن مستقرة وكان هناك لجنة من كلية الهندسية وقال كلها فى حالة استقرار ما عدا هذه العمارة.. وكل هذه المخالفات تمت منذ ثورة يناير".

و فى نفس السياق أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى أنه فور تلقى بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بحدوث ميل بالعقار رقم 36بشارع ابو الحسن كرموز حى غرب الإسكندرية، انتقلت على الفور الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية يرافقها مدير إدارة غرب الاجتماعية وانتقل فريق الإغاثة بالإدارة لموقع العقار.

واتضح بالمعاينة أن العقار مال نتيجة سقوط المنزل المجاور له ونتيجة تسرب مياه من مواسير داخل العقار حسب قول بعض السكان وتم عمل إخلاء إدارى للسكان من الحى وقسم الشرطة دون المنقولات.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه جارى المتابعة والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة.

كانت منطقة كوم الشقافة بكرموز قد شهدت عقار مائل أخر فى ديسمبر الماضى، وهو عقار مكون من 12 دور والكائن ب 140 شارع الأميرية مع الناصرية بمنطقة كوم الشقافه بكرموز، والذى حدث به ميل شديد دون سابق إنذار ليصل الميل إلى 50 سم وتصدع فى أرضية العقار، وتم إخلاء العقار وهدمة بالكامل حتى سطح الأرض، والعقار تم بناءه عام 2014 م وكان مكون من 10 أدوار، ثم قام مالك العقار عام 2017 م ببناء عدد 2 دوار بالمخالفة للقانون، وعدم الأخذ فى الاعتبار السلامة الإنشائية، ما أدى إلى حدوث ميل للعقار بمقدار 20 سم، وأصدر الحى قرارا بإخلاء العقار لأنه يمثل خطورة داهمة، إلا أن السكان رفضوا تنفيذ ذلك، ومكثوا بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يقوموا بأى إجراءات جادة لإصلاح العقار، حتى تفاقم الوضع ووصل الميل إلى 50 سم، تم إخلاء السكان وإزالته حتى سطح الأرض فى ديسمبر الماضى.