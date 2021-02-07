اليوم السابع
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فقدان 150 شخصا إثر انهيار كتلة جليدية شمال الهند

الأحد، 07 فبراير 2021 01:15 م
فقدان 150 شخصا إثر انهيار كتلة جليدية شمال الهند انهيار جليدى - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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اختفى نحو 150 شخصا فى انهيار كتلة جليدية شمالى الهند، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية، وقال مسؤولون إن الهند وضعت الكثير من مناطقها الشمالية في حالة تأهب قصوى اليوم الأحد، بعد "تحطم جزء" من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

وأضافوا أن السلطات أجلت السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية، وقالت الشرطة المحلية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا ما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".

وأضافت : "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن".

 


الهند

انهيار جليدي

الجليد

شمال الهند

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