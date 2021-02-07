غلق باب التصويت فى انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أغلق منذ قليل باب التصويت فى انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين الإسماعيلية، وشهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية، استمرار توافد المحامين وخاصة عقب انتهاء عمل المحاكم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات اللجنة الفرعية لمحامين المحافظة بمقر اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بنقابة المحامين بالإسماعيلية، كما شهدت حضورا كبيرا من الناخبين منذ الساعات الاولى من بدأ الادلاء بأصواتهم والتى بدأت فى الساعة التاسعة صباحا من صباح اليوم.

وقال المستشار محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محامين الإسماعيلية فى تصريح خاص لليوم السابع إنه تم فتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأضاف أن اللجنة تضم 8 لجان انتخابية فرعية داخل نقابة محامين الإسماعيلية كما انتظمت عملية التصويت داخل اللجان وتقام الانتخابات اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا ولمدة يوم واحد.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى محافظة الإسماعيلية 32 محاميا لاختيار النقيب ومقعد للشباب و7مقاعد أخرى بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة الإسماعيلية ويتنافس على مقعد النقيب 5 محامين وهم ابراهيم احمد عبدالرحيم واحمد محمد رزق والصافى خليل الصافى ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى بينما يتنافس على مقعد الشباب 5 محامين هم احمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل لاختيار محامى فقط شباب كما يتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين لاختيار محامى فقط وهم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة شرق الجزئية 3 محامين وهم رضا ابوالعنين اسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة غرب الجزئية محاميان وهما حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان ابوالقاسم كما يتنافس على مقعد محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية 6 محامين وهم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يسن صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل ويتنافس على مقعد محكمة فايد الجزئية 4 محامين هم شيماء على احمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى كما يتنافس على مقعد محكمة مركز الاسماعيلية الجزئية 4 محامين وهم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى احمد صباح.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية، اعلنت عن أماكن مقار انعقاد اللجان للانتخابات المقرر عقدها على مرحلتين.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات والمقرر إجراؤها يوم الأحد 7 فبراير ولمدة يوم واحد والإعادة يوم 14 فبراير هى نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

فيما تضم المرحلة الثانية والمقرر اجراؤها يوم الاثنين 8 فبراير والاعادة يوم 15 فبراير هى نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وقال وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، فى تصريحات صحفية سابقة إنّ اللجنة انتهت من إعداد الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وردا على تساؤلات المحامين، أوضح «سخي» أنّ كل لجنة فرعية سيكون بها 4 صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأشار سخي، إلى أنّ الناخب سيختار مرشح واحد لمقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفا: «تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء يختارهم الناخب من بين جميع المرشحين، دون التقيد بالجزئية المرشح لها، بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي".

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، قال وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أنّ الناخب سيختار حينها 14 عضوا".

وعن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنّه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية، وحال انخفض عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين، ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد لـ7 أعضاء وهو الحد الأدنى.



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