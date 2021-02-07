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عقيلة صالح فى كلمة له: ستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة

الأحد، 07 فبراير 2021 09:19 م
عقيلة صالح فى كلمة له: ستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة عقيله صالح
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، إن كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح في كلمة له، أن ليبيا ليست سلعة للمساومة، لافتا إلى أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا قريبا.

وتابع رئيس البرلمان الليبي: يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وسيكون لنا موقفا إذا حادت عن الطريق، مستطردا: مبادرتي ترتب عليها وقف النار وعدم تغول القوات الأجنبية.

وفى وقت سابق قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الليبية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح: سيكون لنا موقف في حال انحرفت الحكومة الليبية عن المسار، متابعا: بحثنا خروج القوات الأجنبية من ليبيا وسيحدث هذا الأمر قريبا.

وأضاف عقيلة صالح: سيتم توزيع المناصب السيادية على كافة أنحاء ليبيا، موضحا أنه سيتم فتح الطريق الساحلي الليبي قريبا.


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