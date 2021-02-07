اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عادل لغضبان: إعانة شهرية من صندوق الجهاز التنفيذى لصيادى بور سعيد

الأحد، 07 فبراير 2021 01:25 م
عادل لغضبان: إعانة شهرية من صندوق الجهاز التنفيذى لصيادى بور سعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال مؤتمر موسع بالمركز الثقافى صباح اليوم عن إعانة شهرية لصيادين بورسعيد من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، لحوالى 1238 صيادا كدعم من المحافظة لهم ، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان .

وتم خلال المؤتمر توزيع وثيقة تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد و توزيع شهادات إتمام دورات تدريبية فى مجال الملابس الجاهزة والتمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك ضمن مبادرة صيادى مصر والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصيادين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة للصيادين بكافة أنحاء الجمهورية ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والسيد السنجابى مدير القوى العاملة وعدد من قيادات المحافظة .

 

 


القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

بورسعيد

وزير القوى العاملة

اخبار بورسعيد

صيادين بورسعيد

عبد الفتاح السيسي

المنطقه الحره

الجهاز التنفيذي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة