عادل لغضبان: إعانة شهرية من صندوق الجهاز التنفيذى لصيادى بور سعيد

فريق المحافظات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال مؤتمر موسع بالمركز الثقافى صباح اليوم عن إعانة شهرية لصيادين بورسعيد من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، لحوالى 1238 صيادا كدعم من المحافظة لهم ، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان .

وتم خلال المؤتمر توزيع وثيقة تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد و توزيع شهادات إتمام دورات تدريبية فى مجال الملابس الجاهزة والتمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك ضمن مبادرة صيادى مصر والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصيادين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة للصيادين بكافة أنحاء الجمهورية ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والسيد السنجابى مدير القوى العاملة وعدد من قيادات المحافظة .