طقس الخليج.. استمرار الأمطار الرعدية فى السعودية ومعتدل فى الكويت وغائم فى الامارات

كتب أحمد علوى

تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم الاحد، حيث توقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يستمر هطول الأمطار الرعدية فيما يشهد طقس الإمارات جو غائم جزئيا ، يكون الطقس معتدل وغائم فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ولم تستبعد “الأرصاد” تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس معتدل فى النهار وغائم جزئيا و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر .

ويكون مائل للبروده إلى بارد ليلا وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب .

الامارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم الأحد مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح غد الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وهناك رياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.