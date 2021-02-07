ضبط لحوم غير صالحة للأستخدام الآدمى فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية الطب البيطرى حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص مدير عام المديرية، تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بضرورة شن حملات مستمرة على محلات الجزارة والمنافذ للتأكد من صلاحيتها.

أسفرت الحمله عن ضبط 43 كيلوجرام من لحوم الأبقار غير صالحة للأستهلاك الأدمى و45 كيلو جرام من لحوم الأغنام تم ذبحهم خارج المجازر الحكومية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى أنه بلغت عدد المذبوحات التى قامت بها خلال أسبوع 624 رأس ماشية و 301956 دواجن، وعدد الحيوانات المعالجة بالوحدات البيطرية 165 حيوان و4215 دواجن، كما تم تلقيح 85 حيوان بالتلقيح الصناعى و 4370 حيوان بالتحصينات السيادية، كما تم مقاومة 96 حيوان من كلاب الشوارع طبقا لمعايير الرفق بالحيوان و ترخيص 5 أخرون من المملوكة للمواطنين، وتم أختبار 258 حيوان ضد مرض البروسيلا و285 ضد مرض الدرن.

كما أنطلقت اليوم فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمىالوادى المتصدع ولمدة شهر بجميع مراكز وقرى المحافظة والتى كان قد أعلنها وزير الزراعية لتحصين المواشى بهدف حماية الثروة الحيوانية والتى تستهدف جميع روؤس الماشية وتتم بصفة دورية ثلاث مرات خلال العام الواحد.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على تذليل جميع العقبات والتأكيد على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الادارات البيطرية المختلفة، كما ناشدت محافظة الإسماعيلية جميع المربين بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لجميع الحيوانات حرصًا على صحة الحيوانات حيث ان التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحيوانات من تلك الأمراض الخطيرة.