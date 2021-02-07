اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 10:51 م
خالد صلاح
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صور.. العالم هذا المساء.. بايرن ميونخ يستعد للأهلى بتدريبات بدنية خفيفة فى فندق الإقامة.. كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا بحضور رئيس وزرائها.. مظاهرات بالنمسا احتجاجا على الاجراءات الاحترازية

الأحد، 07 فبراير 2021 10:00 م
صور.. العالم هذا المساء.. بايرن ميونخ يستعد للأهلى بتدريبات بدنية خفيفة فى فندق الإقامة.. كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا بحضور رئيس وزرائها.. مظاهرات بالنمسا احتجاجا على الاجراءات الاحترازية
وكالات

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شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء.
 

بايرن ميونخ يستعد للأهلي بتدريبات بدنية خفيفة فى فندق الإقامة

 
خضع لاعبو بايرن ميونيخ الألماني لجلسة تدريبات بدنية خفيفة، صباح اليوم الأحد، داخل حديقة الفندق بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة الأهلى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المحدد لها غدا، الاثنين، بعد وصولهم متأخرين أمس السبت، بسبب أزمة الطيران.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتامعى "تويتر" عددا من الصور لتدريبات الفريق البافارى، التى خصع لها اللاعبون صباح اليوم بهدف التكيف على الظروف المناخية فى العاصمة القطرية الدوحة، قبل مواجهة الأهلى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية غدا الاثنين، مع التعليق عليها بعبارة "الجلسة التدريبية الأولى".

تدريب بايرن ميونخ

تدريب بايرن ميونخ

 

تدريبات بايرن ميونخ
تدريبات بايرن ميونخ

 

تدريبات بايرن ميونخ2
تدريبات بايرن ميونخ2

 

ليفاندوفسكى
ليفاندوفسكى

 

نوير
نوير

كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا

 

تسلمت كمبوديا أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "سينوفارم" الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/ أن الشحنة الأولى تضم 600 ألف جرعة، ما يكفي لتطعيم 300 ألف مواطن.
يشار إلى انه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 .. وتقدم الصين مثل هذه التبرعات إلى العديد من الدول فيما يطلق عليه "دبلوماسية اللقاح".

تحميل الشحنات إلى أماكن التطعيم
تحميل الشحنات إلى أماكن التطعيم
جانب من المشهد
جانب من المشهد
رئيس وزراء كمبوديا على رأس مستقبلى اللقاح
رئيس وزراء كمبوديا على رأس مستقبلى اللقاح
شحنة اللقاح القادمة من الصين
شحنة اللقاح القادمة من الصين
شحنة لقاح كورونا فور وصوله إلى كمبوديا
شحنة لقاح كورونا فور وصوله إلى كمبوديا
نزول شحنة اللقاحات من الطائرة
نزول شحنة اللقاحات من الطائرة
وفد رسمى كمبودى فى استقبال اللقاحات
وفد رسمى كمبودى فى استقبال اللقاحات

مظاهرات بالنمسا احتجاجا على الاجراءات الاحترازية

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد، احتجاجا على الإجراءات التي تفرضها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ورفع المتظاهرون أعلام النمسا، حاملين لافتات ضد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

انتشار أمنى بأحد ميادين فيينا
انتشار أمنى بأحد ميادين فيينا
عدد من المتظاهرين فى فيينا
عدد من المتظاهرين فى فيينا
قوات الأمن النمساوية
قوات الأمن النمساوية
متظاهر يرفع علم النمسا
متظاهر يرفع علم النمسا
محتج نمساوى على قارعة الطريق
محتج نمساوى على قارعة الطريق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


العالم هذا المساء

الأهلى وبايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

النمسا

كمبوديا

كورونا

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