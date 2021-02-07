شاهد حالة الطقس والشبورة المائية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع "، بث مباشر من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين على محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة ، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشط .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 20، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21، والسويس الصغرى 13 والعظمى 21.