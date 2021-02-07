سائق توك توك بأسيوط يعيد 4 آلاف جنيه ومقتنيات شخصية لسيدة .. فيديو وصور

ويقول جمعة عبد التواب، سائق التوك توك، إنه من قرية الزرابي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط يعمل بالتوكتوك الخاص به ليصرف علي أسرته المكونة من زوجته وابنه.

وأوضح جمعة، أن 3 سيدات استقلا معه التوك توك وتركت إحداهن متعلقاتها وحقيبتها وعندما وصلت الي المنزل وجدت الحقيبة وبتفتيشها لمعرفة هوية صاحبها وجدتها لسيدة وثاني يوم بدأت البحث عنها ولبست نفس الملابس حتي إن وجدوني يتعرفوا علي وبالفعل تقابلت مع إحداهن التي فرحت فرحا شديدا بعودة المبلغ نظرا لأن صديقتها في حالة نفسية سيئة بسبب ضياع المبلغ وابلغتها على الفور واستلمت مبلغها وكل متعلقاتها والحمد لله فنحن لا نرجو الا الحلال ولم تكن هذه المرة هي المرة الأولى فسبقتها أكثر من واقعة وأرجعت المتعلقات لأصحابها.