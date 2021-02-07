اليوم السابع
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سائق توك توك بأسيوط يعيد 4 آلاف جنيه ومقتنيات شخصية لسيدة .. فيديو وصور

الأحد، 07 فبراير 2021 05:10 م
سائق توك توك بأسيوط يعيد 4 آلاف جنيه ومقتنيات شخصية لسيدة .. فيديو وصور السائق الأمين بأسيوط
أسيوط -هيثم البدري

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ضرب سائق توك توك أروع الأمثلة لنموذج الأمانه بعد أن أعاد 4 آلاف جنيه لسيدة كانت تستقل معه التوك توك وتركت حفيبتها وبها مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية.
 
ويقول جمعة عبد التواب، سائق التوك توك، إنه من  قرية الزرابي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط يعمل بالتوكتوك الخاص به ليصرف علي أسرته المكونة من زوجته وابنه.
 
وأوضح جمعة، أن 3 سيدات استقلا معه التوك توك وتركت إحداهن متعلقاتها وحقيبتها وعندما وصلت الي المنزل وجدت الحقيبة وبتفتيشها لمعرفة هوية صاحبها وجدتها لسيدة وثاني يوم بدأت البحث عنها ولبست نفس الملابس حتي إن وجدوني يتعرفوا علي وبالفعل تقابلت مع إحداهن التي فرحت فرحا شديدا بعودة المبلغ نظرا لأن صديقتها في حالة نفسية سيئة بسبب ضياع المبلغ وابلغتها على الفور واستلمت مبلغها وكل متعلقاتها والحمد لله فنحن لا نرجو الا الحلال ولم تكن هذه المرة هي المرة الأولى فسبقتها أكثر من واقعة وأرجعت المتعلقات لأصحابها.
 
السائق الأمين بأسيوط (1)
السائق الأمين بأسيوط (1)

السائق الأمين بأسيوط (2)
السائق الأمين بأسيوط (2)

السائق الأمين بأسيوط (3)
السائق الأمين بأسيوط (3)

السائق الأمين بأسيوط (4)
السائق الأمين بأسيوط (4)

السائق الأمين بأسيوط (5)
السائق الأمين بأسيوط (5)
 

 


اسيوط

مركز القوصية

امانة سائق توكتوك

قرية الزرابي

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