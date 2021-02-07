رويترز

سجلت روسيا اليوم الأحد 16048 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 2028 في موسكو مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و967281 حالة.

وأكدت السلطات وفاة 432 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 67661.

وكان قد أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه بإمكان روسيا تطعيم كافة المواطنين الراغبين ضد فيروس كورونا بحلول شهر يونيو القادم.

وقال دميترييف "تعرفون أننا بلا شك نركز على تطعيم المواطنين الروس، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تطعيم كل مواطنيها الراغبين في ذلك".