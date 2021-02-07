اليوم السابع
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روسيا: اضطررنا إلى طرد دبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا لتدخلهم فى شؤوننا

الأحد، 07 فبراير 2021 05:47 م
روسيا: اضطررنا إلى طرد دبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا لتدخلهم فى شؤوننا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا اضطرت لطرد دبلوماسيين سويدي وبولندي وألماني ردا على تدخلهم في شؤون روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "للأسف اضطررنا إلى اتخاذ تدابير، أجبرنا ببساطة على اتخاذها، ألا وهي طرد دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن شاركوا بشكل مباشر في مظاهرات غير مرخصة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أخبرت،  أن موسكو تعتبر دبلوماسيين سويديا وبولنديا وألمانيا شخصيات غير مرغوب فيها بسبب مشاركتهم في مظاهرات نظمها أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، جرت في موسكو وسان بطرسبورغ في 23 يناير.


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دبلوماسيين

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