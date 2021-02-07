رواد التحول الرقمى بالأقصر الأزهرية توضح قواعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اجتماعاً برواد التحول الرقمى بمعاهد المنطقة، وذلك صباح اليوم الأحد، لتوضيح قواعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية فى الفترة من 3 الى 24 فبراير وبرعاية وإشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

ومن جانبه ناقش أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد بكرى مدير إدارة الامتحانات، ومحمد شعبان مدير إدارة المعلومات، مع الرواد مراحل التقدم للاستمارة الإلكترونية بدءًا من طباعة كشوف كلمات المرور لجميع الطلاب وتجميع كشوف معاهد كل إدارة تعليمية على حده، ويتسلم مسئول وحدة المعلومات بكل إدارة ظرف مغلق يشمل كشوف جميع المعاهد التابعة لإدارته ليقوم بتوزيعها على رواد التحول الرقمى بالمعاهد التابعة لذات الإدارة.

ويتولى مسئول التحول الرقمى بالمعهد مهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم ( اسم مستخدم، وكلمة مرور ورابط الاستمارة الخاصة به وإعلامه بكيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية على شبكة الانترنت لتسجيل ومراجعة بياناته وحفظها وكيفية طباعة الاستمارة بعد التأكد من أن بيانات الطالب صحيحة على برنامج شئون الطلاب وتوقيع الطالب على استلام ( اسم مستخدم وكلمة مرور ) خاصة به وتسليم الكشوف المسئول شئون الطلاب بالمعهد للاحتفاظ بها والرجوع لها عند اللزوم.

أما مرحلة تسجيل الطالب للاستمارة الالكترونية، فيقوم الطالب بالدخول على الرابط على بوابة الأزهر الالكترونية ومراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية 4×6 ذات خلفية بيضاء مكتوبا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد أسفل الصورة بالكمبيوتر اثناء طباعة الصورة فى استديو التصوير، ثم طباعة الاستمارة وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها ومطابقتها بالاستمارة الورقية والتوقيع عليها بصحة البيانات.