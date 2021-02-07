رسام كاريكاتير أنجولى يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

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فاز رسام الكاريكاتير الأنجولي سيرجيو بيكارا بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك لالتزامه بتعزيز حرية التعبير في أنجولا، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أنجولي بالجائزة.

وقال رسام الكاريكاتير سيرجيو بيكارا -في تصريح له-: "بالنسبة لي، يمثل الكاريكاتير طريقة للتعبير عن وجهة نظري النقدية لما يجري في المجتمع، في السياسة، وفي كل شيء، ولكن بشكل خاص في السياسة.. إنه إطار فكاهي، ساخر من الأحداث السياسية".

بدأ بيكارا حياته المهنية كرسام كاريكاتير في عام 1990، وقدم شخصية "مانكيكو.. الذي لا يقهر" الذي يروي على لسانه آراءه، و"مانكيكو" شخص كسول، كاذب، ومثير للجدل، يهدف إلى انتقاد السياقات السياسية والاجتماعية المتنوعة للواقع الأنجولي، كما قدم شخصية "إسبيرانكا"، وهي فتاة صغيرة تحمل شقيقها على ظهرها، بهدف لفت الانتباه إلى واقع آخر شائع في أنجولا.

وقال السفير الفرنسي لدى أنجولا دانيال فوسجين: "تُمنح الجائزة الفرنسية الألمانية كل عام لشخصيات قدمت مساهمة استثنائية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل حكم القانون في بلدانهم وعلى الصعيد الدولي.. تم استقبال أكثر من 70 مشاركة من قبل وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.. وتميز فقط 15 فائزاً".

وفي غضون ذلك، قال السفير الألماني لدى أنجولا ديرك لولكي: "أعتقد أن ما ينجح في القيام به سيرجيو بيكارا هو اختراع هذا النوع، شخصية مانكيكو، هذا شيء يمكن حتى للأجانب أن يتعلموا شيئًا من خلاله عن عقلية الأنجوليين بطريقة مضحكة، إذا جاز لي القول".