رئيس وزراء هايتي: اعتقال أكثر من 20 شخصا بعد مزاعم عن استيلاء على السلطة

(رويترز)

أعلن رئيس وزراء هايتي جوزيف جوت اليوم الأحد اعتقال أكثر من 20 شخصا بعد مزاعم عن استيلاء على السلطة، وذلك وسط مظاهرات في الشوارع مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مواز.

وقال جوت في مؤتمر صحفي إن من بين المعتقلين قاضيا بالمحكمة العليا.