اليوم السابع
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رئيس وزراء هايتي: اعتقال أكثر من 20 شخصا بعد مزاعم عن استيلاء على السلطة

الأحد، 07 فبراير 2021 10:43 م
رئيس وزراء هايتي: اعتقال أكثر من 20 شخصا بعد مزاعم عن استيلاء على السلطة اعتقالات
(رويترز)

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أعلن رئيس وزراء هايتي جوزيف جوت اليوم الأحد اعتقال أكثر من 20 شخصا بعد مزاعم عن استيلاء على السلطة، وذلك وسط مظاهرات في الشوارع مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مواز.

وقال جوت في مؤتمر صحفي إن من بين المعتقلين قاضيا بالمحكمة العليا.

 

 

 


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