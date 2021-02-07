رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير القمامة.. صور

العربية محمد طارق

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، أعمال تطوير مصنع تدوير القمامه " بطريق المحلة / الجابريه "،حيث يتم العمل داخل المصنع باتجاهين متوازيين أحدهما أعمال نقل القمامة من داخل المصنع و إخلاء الساحه الامامية ، وحول خطوط التشغيل والآخر أعمال التطوير ورفع كفاءة الخطوط الموجوده بجانب استكمال أعمال إنشاء السور الخارجى وإصلاح الكاميرات و تركيب كشافات الإنارة.

وخلال جولة رئيس المدينة بالطريق الخارجى للمصنع كلف مسئولى المصنع بضرورة تمهيد نفق الجابريه وإصلاحه لحركة سير المواطنين و السيارات، نظرا لانه المنفذ الرابط بين مدينة المحلة وطرق قرى الجايريه وكفر العبايده والعديد من القرى الأخرى.

كما وجه بضرورة رفع الاشغالات الموجوده بالطريق الدائرى، وأكد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطرق العامة ورفع أى اشغالات تعوق حركة السير.