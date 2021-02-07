اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير القمامة.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 11:44 ص
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير القمامة.. صور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة
العربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، أعمال تطوير مصنع تدوير القمامه " بطريق المحلة / الجابريه "،حيث يتم العمل داخل المصنع باتجاهين متوازيين أحدهما أعمال نقل القمامة من داخل المصنع و إخلاء الساحه الامامية ، وحول خطوط التشغيل والآخر أعمال التطوير ورفع كفاءة الخطوط الموجوده بجانب استكمال أعمال إنشاء السور الخارجى وإصلاح الكاميرات و تركيب كشافات الإنارة.

وخلال جولة رئيس المدينة بالطريق الخارجى للمصنع كلف مسئولى المصنع بضرورة تمهيد نفق الجابريه وإصلاحه لحركة سير المواطنين و السيارات، نظرا لانه المنفذ الرابط بين مدينة المحلة وطرق قرى الجايريه وكفر العبايده والعديد من القرى الأخرى.

كما وجه بضرورة رفع الاشغالات الموجوده بالطريق الدائرى، وأكد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطرق العامة ورفع أى اشغالات تعوق حركة السير.

IMG_9365
 

 

IMG_9367
 

 


المحلة الكبري

مقلب قمامة المحلة

رئيس مدينة المحلة

محافظ الغربية

اخبار الغربية

اخبار عاجلة

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرر 317 محضرا متنوعا وغلق 695 منشأة بمركز ومدينة المحلة

الخميس، 28 يناير 2021 11:29 م

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الإستراتيجى لمدينة محلة دمنة

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:01 م

رئيس مجلس مدينة المحلة: مصنع تدوير القمامة يبعد كثيرا عن صدر المحلة

الإثنين، 04 يناير 2021 03:08 ص

2020 عام التخطيط والتطوير بالغربية.. خطط لإنشاء مدينتى المحلة وطنطا الجديدة.. تطوير العشوائيات الآمنة وغير الآمنة.. والتخطيط لإنشاء كبارى لتقليل الزحام وإنجاز التحول الرقمى بالمصالح الحكومية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة