اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خامنئى يجدد دعوته لرفع العقوبات الأمريكية قبل العودة للالتزام بالاتفاق النووى

الأحد، 07 فبراير 2021 08:55 م
خامنئى يجدد دعوته لرفع العقوبات الأمريكية قبل العودة للالتزام بالاتفاق النووى خامنئى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد المرشد الإيرانى على خامنئى دعوته لرفع العقوبات الأمريكية قبل العودة للالتزام بالاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة مع شبكة سى بى أس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها، وأضاف جو بايدن: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض، متابعا: "يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات".

وتابع جو بايدن: "لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية"، مستطردا: "لن نرفع العقوبات على إيران أولا قبل وقفها الخروق للاتفاق النووي".

 


خامنئي

أمريكا

عقوبات

ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة