خامنئى يجدد دعوته لرفع العقوبات الأمريكية قبل العودة للالتزام بالاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

جدد المرشد الإيرانى على خامنئى دعوته لرفع العقوبات الأمريكية قبل العودة للالتزام بالاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة مع شبكة سى بى أس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها، وأضاف جو بايدن: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض، متابعا: "يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات".

وتابع جو بايدن: "لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية"، مستطردا: "لن نرفع العقوبات على إيران أولا قبل وقفها الخروق للاتفاق النووي".