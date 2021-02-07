خارجية أمريكا: حان الوقت للتشاور مع السعودية والحلفاء والكونجرس بشأن إيران

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان واضحا بشأن عدم رفع العقوبات على إيران وعلى إيران الامتثال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه حان الوقت للتشاور مع السعودية والحلفاء والكونجرس بشأن إيران، موضحا أن على إيران الآن أن تتخذ الإجراءات.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الإدارة تدرك حجم الملفات الخلافية مع إيران، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد أى اتصال رسمى مع إيران.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه بعد عودة إيران للاتفاق يمكن الجلوس للتفاوض، موضحا أنه يمكن الجلوس للتفاوض بعد عودة إيران للاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نرفض الاعتداءات التى تشنها ميليشيات إيران على حلفائنا، وسنواصل ضغطنا على كل المجموعات الإرهابية فى المنطقة".