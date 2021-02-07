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حضور قوى ومنافسة بين قائمة النقيب والأمين العام بانتخابات محامين السويس.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 11:43 ص
حضور قوى ومنافسة بين قائمة النقيب والأمين العام بانتخابات محامين السويس.. صور انتخابات محامين السويس
السويس - سيد نون

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شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى السويس، إقبالا كثيفا على المشاركة لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذى يضم 7 مقاعد بينهم مقعد الشباب.

وتوافد مئات المحامين على مقر النقابة بعد فتح باب الاقتراع فى التاسعة صباحا، لاختيار من يمثلهم فى المجلس الجديد ، ويتنافس على مقعد النقيب 4 محامين، بينهم النقيب الحالى سعيد محمد حسن ، وخالد عبد الستار ومجدى حسين وأشرف فاروق.

بينما تقدم لمقعد الشباب 5 مرشحين هم أحمد محمود توفيق وأحمد عادل أبو العلا، ومحمد محمود محمد خليفة ومصطفى عبده عبد الرحيم.

وتقدم 16 مرشح للترشح عن مقعد محكمة السويس، 12 آخرين على مقعد محكمة الأربعين بإجمالى 28 مرشحا على 6 مقاعد الأعضاء بمجلس النقابة.

ويزداد التنافس بين قائمتى سعيد حسن النقيب الحالى ، وأشرف فاروق الأمين العام للنقابة ، إذ يحظى أعضاء القائمتين بتواجد قوى وعلاقات تربطهم بجموع المحامين فى السويس، ورصيد نقابى كبير.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1664 عضو لهم حق التصويت ، وتجرى الانتخابات داخل 4 لجان اقتراع ، داخل كل لجنة 4 صناديق اقتراع ، وهى لبطاقات التصويت على مقعد النقيب ومقعد الشباب و6 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة ، وصندوق آخر استطلاع رأى محامين السويس فى ميزانية العام الماضي.

وأجريت الانتخابات بإشراف قضائى من مجلس الدولة ، ووسط تواجد عناصر التأمين بمديرية أمن السويس، إذ جرى إخلاء حرم النقابة من آية سيارات مع تواجد قوة شرطية للتدخل حال حدوث ما يعرقل سير الانتخابات.

 

الانتخابات
توافد المحامين للادلاء بأصواتهم بالانتخابات

 

انتخابات محامين السويس
انتخابات محامين السويس

 

لجان انتخابات محامون السويس
لجان انتخابات محامون السويس

 

منافسة قوية بالانتخابات
منافسة قوية بالانتخابات

 


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