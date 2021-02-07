جامعة قناة السويس تعلن فتح المدن الجامعية بداية من 17 فبراير.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن بداية من الأحد 14 فبراير وذلك استعدادًا لفتح أبوابها لإستقبال الطلاب بداية من الأربعاء 17 فبراير، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشأت للمدن الجامعية.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن عودة جميع العاملين والمشرفين والطهاه بإدارة التغذية وانتظامهم فى أعمالهم بداية من الأحد 14 فبراير، مشددًا على متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمطاعم ومنشأت الإدارة.

أضاف، الدكتور محمد شقيدف، أنه تم تعليق الأنشطة الطلابية بالخطة العادية أو الخطط الموازية بداية من الخميس 12 فبراير ومشاركة جميع المنتسبين للإدارة العامة لرعاية الشباب بأعمال الإمتحانات بالجامعة وإعداد تقارير الأنشطة الطلابية.