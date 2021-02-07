اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة قناة السويس تعلن فتح المدن الجامعية بداية من 17 فبراير.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 05:03 م
جامعة قناة السويس تعلن فتح المدن الجامعية بداية من 17 فبراير.. صور المدينة الجامعية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن بداية من الأحد 14 فبراير وذلك استعدادًا لفتح أبوابها لإستقبال الطلاب بداية من الأربعاء 17 فبراير، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشأت للمدن الجامعية.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن عودة جميع العاملين والمشرفين والطهاه بإدارة التغذية وانتظامهم فى أعمالهم بداية من الأحد 14 فبراير، مشددًا على متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمطاعم ومنشأت الإدارة.

أضاف، الدكتور محمد شقيدف، أنه تم تعليق الأنشطة الطلابية بالخطة العادية أو الخطط الموازية بداية من الخميس 12 فبراير ومشاركة جميع المنتسبين للإدارة العامة لرعاية الشباب بأعمال الإمتحانات بالجامعة وإعداد تقارير الأنشطة الطلابية.

 

IMG_8552
 

 

IMG_8553
 

 

IMG_8555
 

 


جامعه قناه السويس

جامعه القناه

المدن الجامعية

المدن الجامعية بجامعه القناه

امتحانات الفصل الدراسى الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة