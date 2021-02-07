اليوم السابع
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جامعة بنها: استمرار الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع الكليات

الأحد، 07 فبراير 2021 03:01 م
جامعة بنها: استمرار الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع الكليات جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد "أون لاين"، بحضور الدكتور سعد محمود سعد مدير المركز، والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يأتي ذلك فى إطار سعي جامعة بنها لاستكمال اعتماد كلياتها وبرامجها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وخلال الاجتماع حث "الجيزاوى"، مجلس الإدارة على استمرار تقديم الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع كليات الجامعة وتأهيلها للاعتماد المؤسسي والبرامجي تبعاً لطبيعة كل كلية وعدد برامجها.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه تقارير زيارات المحاكاة لكلية التربية وكلية التمريض ووافق المجلس على طلب تقدم كلية التربية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد 4 برامج من برامجها، وعلى طلب تقدم كلية التمريض لتجديد اعتمادها من الهيئة.

واستعرض المجلس، أيضا تقارير زيارات الدعم الفني لكليات الطب والهندسة بشبرا، والزراعة، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، حيث أكد الجيزاوى على استمرار تنفيذ الخطة التدريبية للمركز وزيارات الدعم الفني للكليات خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير عن  مدى إمكانية اعتماد بعض البرامج بكليات الهندسة والحاسبات من هيئة الاعتماد الدولية الأبت.

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

ضمان الجودة والاعتماد

زيارات محاكاة لكليات جامعة بنها

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