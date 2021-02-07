جامعة المنوفية تختتم دورات مواجهة الأزمات الطارئة وتحديدات العصر

المنوفية - محمد فتحى

اختتم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دوراته التفاعلية حول مواجهة الأزمات الطارئة وتحديدات العصر وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وشهد الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام الدورة وتكريم المتدربين عقب القاء محاضرة حول تعلم فن إدارة الأزمات والتعامل مع تغيرات العصر وفن إتخاذ القرارات الصحيحة وعن الطرق التى إتبعتها الجامعة فى أزمة كورونا والتدابير الوقائية والإحترازية للتقليل من إنتشار عدوى الفيروس.

وتناولت الدورات فنون القيادة والسلوكيات الفعالة للقائد الناجح حاضرت فيها الدكتورة رنا الهلباوى الأستاذ بكلية الطب، وأنواع القادة وطرق قيادتهم للدكتورة رانيا عزمى أستاذ مساعد بكلية الطب، وسبل تدعيم وتأصيل مهارات التخطيط وإدارة الوقت القتها الدكتورة سوزى فايز أستاذ مساعد بكلية الطب ودورة أخرى حول مواجهة الأزمات ودعم ثقافة التدريب والدعم المهارى لتطوير الذات والتمكين والتفاوض ألقاها الدكتور جمال حماد الأستاذ المساعد بكلية الآداب.

الدورات بإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة والدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية وهدى عبد السلام المدير العام للمركز و ميرال الجاويش مدير إدارة التدريب بالمركز.