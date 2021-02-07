اليوم السابع
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جامعة أسوان تحقق مركزا متقدما فى الرد على شكاوى المواطنين

الأحد، 07 فبراير 2021 06:36 م
جامعة أسوان تحقق مركزا متقدما فى الرد على شكاوى المواطنين الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان حققت مركز متقدما من بين الجامعات المصرية، وذلك في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة.

وذكر تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة، خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، في تصريحات صحفية أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021 وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100%.

وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن و 11من جهة حكومية و 2 مجتمع مدني و 1 مقيم ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020 حيث وصل إجمالي عدد الشكاوي 83 شكاوي فردية 66 شكاوي جماعية 17 اجمالي الشكاوي المنفذة 83 شكوي ويأتي ذلك طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.


شكاوي المواطين

اسوان

جامعة اسوان

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