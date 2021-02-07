توزيع 26 طن لحوم و2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات توزيع 26 طن لحوم مجمدة و1000 بطانية و1000 لحاف فايبر، مقدمة من جمعية الأورمان للأسر والفئات الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

وثمن محافظ الشرقية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجا وكذلك دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجمعيات النشطة أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية بما يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجاً ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ومن جهته أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

بينما أشار السيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية الى أن المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا جاءت بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم وذلك بالتعاون مع إدارات التضامن الإجتماعى والجمعيات الاهلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق حياه كريمة لهم.