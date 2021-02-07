توزيع 12 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها.

وصرح عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم توزيع كمية 12 طنا من اللحوم المجمدة على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة بنطاق مراكز (إيتاي البارود - دمنهور - شبراخيت - بدر - المحمودية - الرحمانية - كفر الدوار - ابوحمص - الدلنجات - كوم حمادة - حوش عيسى - وادي النطرون - ابوالمطامير - ادكو).

وكان وجه اللواء هشام آمنه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .