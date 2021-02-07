اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقليد دينى يهودى قد يؤجل محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 فبراير 2021 10:00 ص
تقليد دينى يهودى قد يؤجل محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تقليدا دينيا يهوديا قد يتسبب فى تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها غدا الإثنين في مجلس الشيوخ.

 

 وأوضحت الصحيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء حريصون على الانتهاء من محاكمة العزل خلال أسبوع، إلا أن هناك عقبة جديدة أمامهم وهى الوصية التوراتية بالحفاظ على يوم السبت اليهودى. فقد أبلغ أحد محاميى الدفاع الرئيسيين عن ترامب قادة الشيوخ أنه يهودى محافظ يلتزم بعدم العمل يوم السبت، ومن ثم لن يستطيع المشاركة فى أي أجراء يمتد فى الفترة من بعد غروب يوم الجمعة أو يوم السبت.

 

 وفى خطاب حصلت نيويورك تايمز عليه، طلب المحامى ديفيد كوهين تأجيل المحاكمة لو لم يتم الانتهاء منها بحلول ليل السبت الساعة 5 و24 دقيقة مساء الجمعة، وطلب أيضا ألا تنعقد يوم السبت.

 

 وكتب كوهين فى خطابه يقول: أعتذر عن الإزعاج، الذى طلبته من عدم إتمام إجراءات العزل خلال يوم السبت اليهودى، والذى يحدث للأخرين المشاركين فى الإجراءات. وقال إن الممارسات والمحظورات إلزامية بالنسبة له، ولذلك، ليس لديه خيار سوى أن يطلب هذا.

 

 وتم إرسال الخطاب إلى السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلي الشيوخ، والسيناتور باتريك ليهى، الديمقراطى الذى يترأس المحاكمة رئيسا مؤقتا لها.

 

 وفى بيان مساء أمس السبت، قال متحدث باسم شومر إنه تم السماح لكوهين بذلك دون أن يوضح التفاصيل. وقال المتحدث إنهم يحترمون الطلب وسيتكيفون معه بالتأكيد. وستتواصل المحادثات مع الأطراف ذات الصلة حول هيكل المحاكمة.

 


محامى ترامب

عزل ترامب

ديفيد كوهين

السبت اليهودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تغير البيت الأبيض خلال أسابيع بايدن الأولى؟.. الرئيس ونائبته يبدآن يومهما فى العاشرة صباحا.. الإدارة تعيد إحياء إجراءات تجاهلها ترامب.. وموظفون: نشعر أن الأمور عادت لطبيعتها على الرغم من خلافات الحزبين

الأحد، 07 فبراير 2021 01:10 ص

محامي ترامب يدافع بـ"عدم دستورية المساءلة".. ويؤكد: الخطاب الديموقراطى يثير الفتن

الأحد، 07 فبراير 2021 12:01 ص

نيويورك تايمز: بايدن يتجه لمنع ترامب من تلقى إحاطات استخباراتية

السبت، 06 فبراير 2021 10:16 ص

سيعود لينتقم.. موقع انسايدر: ترامب يخطط لإقصاء جمهوريين صوتوا لعزله أو سيقفون ضده فى محاكمة 9 فبراير.. ويؤكد: تبرئته تكاد تكون أمرا مفروغا منه.. ومراقبون: الرئيس السابق صُدم من أحداث 6 يناير وعودته مؤكدة بـ2024

السبت، 06 فبراير 2021 12:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة