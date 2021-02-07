تقليد دينى يهودى قد يؤجل محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تقليدا دينيا يهوديا قد يتسبب فى تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها غدا الإثنين في مجلس الشيوخ.

وأوضحت الصحيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء حريصون على الانتهاء من محاكمة العزل خلال أسبوع، إلا أن هناك عقبة جديدة أمامهم وهى الوصية التوراتية بالحفاظ على يوم السبت اليهودى. فقد أبلغ أحد محاميى الدفاع الرئيسيين عن ترامب قادة الشيوخ أنه يهودى محافظ يلتزم بعدم العمل يوم السبت، ومن ثم لن يستطيع المشاركة فى أي أجراء يمتد فى الفترة من بعد غروب يوم الجمعة أو يوم السبت.

وفى خطاب حصلت نيويورك تايمز عليه، طلب المحامى ديفيد كوهين تأجيل المحاكمة لو لم يتم الانتهاء منها بحلول ليل السبت الساعة 5 و24 دقيقة مساء الجمعة، وطلب أيضا ألا تنعقد يوم السبت.

وكتب كوهين فى خطابه يقول: أعتذر عن الإزعاج، الذى طلبته من عدم إتمام إجراءات العزل خلال يوم السبت اليهودى، والذى يحدث للأخرين المشاركين فى الإجراءات. وقال إن الممارسات والمحظورات إلزامية بالنسبة له، ولذلك، ليس لديه خيار سوى أن يطلب هذا.

وتم إرسال الخطاب إلى السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلي الشيوخ، والسيناتور باتريك ليهى، الديمقراطى الذى يترأس المحاكمة رئيسا مؤقتا لها.

وفى بيان مساء أمس السبت، قال متحدث باسم شومر إنه تم السماح لكوهين بذلك دون أن يوضح التفاصيل. وقال المتحدث إنهم يحترمون الطلب وسيتكيفون معه بالتأكيد. وستتواصل المحادثات مع الأطراف ذات الصلة حول هيكل المحاكمة.