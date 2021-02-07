تقرير: المناخ يزيد الفقر بأمريكا اللاتينية 4.8 مليون فقير بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قال مركز التكيف العالمي والرئاسة المؤقتة للمكسيك لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فى تقرير عن "انتعاش أخضر ومرن لأمريكا اللاتينية"، إنه في عام واحد فقط أصبح عدد الفقراء فى القارة اللاتينية 4.8 مليون بسبب الأزمة الصحية.

وأكد التقرير، أن اقتصادات الدول يجب أن تصبح مرنة في مواجهة تغير المناخ في أوقات الانتعاش الاقتصادي، وإلا فبحلول نهاية العقد قد يكون هناك 5 مليون فقير في المنطقة.

وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي منطقة العالم التي تعاني من أكبر قدر من عدم المساواة، والتي ظهرت خلال الوباء، وفقًا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يوجد حوالي 230 مليون فقير في المنطقة، منهم ما يقرب من 90 مليونًا يعيشون في فقر مدقع.

وتواجه المنطقة تحديات تتعلق بنقص الاستثمار الاجتماعي والبطالة والأنظمة الصحية الهشة. يوجد في المنطقة ستة من معدلات العدوى الرئيسية العشرين للفرد في العالم، من بين البلدان العشرين التي سجلت أعلى معدلات وفيات بسبب فيروس كورونا، تسعة بلدان تنتمي إلى أمريكا اللاتينية.

في الوقت نفسه، فإن آثار تغير المناخ لا تنتظر، تخسر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 11 مليار دولار أمريكي في المتوسط ​​سنويًا بسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تسعة من أصل 20 دولة تعاني من الناتج المحلي الإجمالي الأكثر تضررا من تغير المناخ في العالم هي من المنطقة ، وفقا للتقرير، ومع ذلك ، فإن الاستثمار في هيكل مقاوم لتغير المناخ قد زاد بنسبة 3٪ فقط مقارنة بالبنية التقليدية.

إذا أنفقت البلدان ما بين 3 مليارات دولار و13 مليار دولار سنويًا لبناء بنية تحتية تتكيف مع المناخ الجديد، فبحلول نهاية العقد ستكون الفوائد الصافية 700 مليار دولار قد تولدت فقط من منع الضرر.