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تقرير: الأرجنتين ستكون أعلى معدل تضخم فى أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا بسبب كورونا

الأحد، 07 فبراير 2021 04:54 م
تقرير: الأرجنتين ستكون أعلى معدل تضخم فى أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا بسبب كورونا الارجنتين
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الأوبختيبو" الأرجنتينية، إن الأرجنتين ستكون ثانى أعلى معدل تضخم فى أمريكا اللاتينية فى يناير، إذا تم تأكيد التوقعات من الاستشاريين الخاصيين أن التقديرات ترتفع فى أسعار التجزئة بنحو 4%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للشركات الاستشارية ، كانت الزيادة في الأسعار في يناير تتراوح بين 3.6٪ و 3.8٪، على الرغم من أن بعض الكيانات تقدرها بنسبة 4٪، وستكون الزيادة السنوية حوالي 35.2٪، مقارنة بـ 36.1٪ المسجلة بواسطة شركة INDEC لعام 2020.

وتوقعت الحكومة لهذا العام زيادة بنسبة 29٪ على أساس سنوى، فى حين تقدر الشركات الاستشارية أنها ستصل إلى 49.8٪.

ومن بين البلدان التي أبلغت بالفعل عن نتيجة التضخم لشهر يناير، أوروجواي، بنسبة 1.6٪ و8.8٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.

وسجلت بيرو، ارتفاعًا بنسبة 0.7٪ في يناير و 2.6٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية، تليها باراجواي بنسبة 0.5٪ و 2.6٪، ثم الإكوادور مع زيادة في الأسعار بنسبة 1٪ وانخفاض متوقع لعام 1.01٪.

في البرازيل، تشير التقديرات إلى أن أسعار التجزئة سترتفع بنسبة 0.24٪ في يناير ،مما سيرفع مؤشر هذا العام إلى 3.5٪.

سيكون الارتفاع التضخمي في جميع هذه البلدان أقل حتى من رقم التضخم لشهر يناير في الأرجنتين، الدولة الوحيدة التي ستتفوق على الأرجنتين ستكون فنزويلا، التي سجلت في ديسمبر الماضي تضخمًا بنسبة 21.2٪، وهي في طور تضخم مفرط سيؤدي هذا العام إلى ارتفاع الأسعار فوق 1400٪.

وبحسب الاستشاريين، ارتفع بند المواد الغذائية والمشروبات إلى أكثر من 4٪ في يناير ، في النقل والاتصالات حوالي 5٪، والترفيه والثقافة 4.5٪، والسلع والخدمات 4.5٪، والمعدات المنزلية والصيانة، كان من الممكن أن يزيد عن 3.5٪.

 

 


الارجنتين

فنزويلا

التضحم

الاقتصاد

ازمة الاقتصاد

كورونا

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