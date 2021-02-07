تعليم المنوفية تعلن إقامة المعرض الدولى للعلوم والهندسة online

المنوفية - محمد فتحى

عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، بمكتبه اليوم الاجتماع التحضيرى مع اللجنة المشرفة على المعرض السنوى للعلوم والهندسة ISEF 2021 وذلك لاتخاذ الاجراءات النهائية للمعرض ، والتى تقام فعالياته هذا العام online تحت رعاية ودعم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، من خلال برنامج Teams ولن يحضر الطلاب المشاركين بمشروعاتهم لدواعى فيروس كورونا المستجد

من جانبه صرح مدير المديرية أن المعرض هذا العام سيقام بمقر كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لجامعة المنوفية ، بمجمع الكليات بشبين الكوم ، والداعمة لهذا المعرض الدولى بهيئة التحكيم المتميزة ، وذلك يوم السابع عشر من فبراير الجارى على فترتين (صباحية ) من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا و(مسائية ) من الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا ، مضيفا أن عدد المشروعات التى سيتم تحكيمها بالمعرض هذا العام يبلغ إثنين وأربعين مشروعا .

يذكر أن هذا المعرض يقام فى إطار اهتمام الدولة مع توجهات رئيس الجمهورية برعاية البحث العلمى واستمرارا للتعاون المثمر بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.

حضر الاجتماع عماد المزار مدير المكتب الفنى لمدير المديرية ، وهيثم بدران مدير التطوير التكنولوجى بالمديرية وطارق العليمى منسق المعرض الدولى للعلوم والهندسة .