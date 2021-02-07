تشييع جثامين 4 أفراد من أسرة واحدة أسفل عقار جرجا المنهار.. فيديو وصور

سوهاج - محمود مقبول

شيع أهالي مركز ومدينة جرجا بسوهاج، جثامين 4 ضحايا من عقار جرجا الذي انهار صباح اليوم على ساكنيه، وذلك وسط حالة من الحزن والبكاء والعويل من أسر الضحايا وتم أداء صلاة الجنازة على الجثامين داخل ساحة مستشفى جرجا العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جرجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاث طوابق، ووجود متوفيين ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من:"محمد منصور، 45 عامًا، عامل، وزوجته شيماء بدري، 29 عامًا، والطفلتين، حبيبة محمد، 8 أعوام، وشقيقتها رشا، 13 عامًا، بينما أصيب شقيقهما كريم بضيق في التنفس.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفى نفس السياق قررت لجنة المنشأت الآيلة للسقوط التي تم تكليفها عن طريق اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عقب الإنتقال لمعاينة عقار جرجا المنهار والذى راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة خامس، وإخلاء كافة المنازل المجاورة من السكان وإعداد أوامر الإخلاء وتسليمها لقسم شرطة جرجا للتنفيذ الفوري حفاظا على سلامة وأمن المواطنين خاصة بعد ظهور شروخ وتصدعات بالمنازل الملاصقة والمحيطة، حيث كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث انهيار لعقار مكون من 3 طوابق ووجود متوفين ومصاب .