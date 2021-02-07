تركيا تحتجز 4 على ذمة المحاكمة بسبب احتجاجات جامعة بوغازيتشى

قال مكتب المدعي العام في أحد أحياء اسطنبول اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص اعتقلوا رسميا في إطار تحقيق في الاحتجاجات على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس جديد لواحدة من أكبر الجامعات التركية.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي اعتراضا على قرار الرئيس أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا لجامعة بوغازيتشي في اسطنبول. ويقول الطلاب والأساتذة إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.

وقال مكتب المدعي العام في الأناضول باسطنبول إن أربعة احتُجزوا على ذمة المحاكمة بسبب احتجاجات منطقة كاديكوي باسطنبول.

ووُجهت لهم تهم مختلفة بينها الإضرار بالممتلكات العامة والدعاية للإرهاب.

أضاف المكتب أن شخصين آخرين وُضعا رهن الاحتجاز المنزلي.

واحتشد المئات في حي كاديكوي في الأيام الأخيرة تأييدا لاحتجاج طلاب الجامعة. واعتقلت السلطات نحو 165 شخصا في يومين منفصلين وجرى احتجاز اثنين منهم انتظارا لمحاكمتهما.

وذكرت السلطات أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع من يناير بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات في إسطنبول وأنقرة. وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين لكن الحكومة رفضت انتقادات المحتجين قائلة إن المظاهرات لها دوافع سياسية.