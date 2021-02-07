تبطين 7 ترع بتكلفة 99 مليون جنيه بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

تشهد محافظة دمياط أعمال تبطين وتأهيل عدد من الترع ويهدف المشروع إلى توفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين و المساهمة في تطوير الريف المصرى، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

ويشمل المشروع تبطين وتأهيل 5 ترع بمراكز محافظة دمياط بطول 27.7 كيلو متر طولى بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه، فضلاً عن بدء إجراءات ترسية 2 ترعة بطول 3 كيلو متر طولى بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه،حيث يتم تنفيذ أعمال التبطين بمعرفة مديرية الموارد المائية والرى والتبرع هى:

"ترعة البنك" بطول 5.5كم طولى بمركز كفر سعد، و "ترعة شلبى" بطول 3.17 كم طولى، وأيضاً "ترعة الطابية" (ترعة حلاوة) بطول 4.8كم طولى بمركز كفر البطيخ و"ترعة زغلولة" وفرع واحد زغلولة بطول 6.5 كم طولى بمركز فارسكور وأخيراً "ترعة السنانية" بطول 5.8 كم طولى بمركز دمياط، منوهة الى أنه ووفقاً للمبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد 8 ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية 140 مليون جنيه.