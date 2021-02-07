بريطانيا تعلن تضامنها مع الهند بعد الفيضانات المدمرة: مستعدون لتقديم أى دعم

كتب محمد سعودى

أعلنت المملكة المتحدة تضامنها مع الهند التي تشهد فيضانات شديدة في إقليم (أوتاراخاند) بعد انهيار كتلة جيليدية ضخمة في منطقة شامولي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم.

وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر :"تضامني مع شعب الهند وعمال الإنقاذ في أوتارانتشال وهم يستجيبون للفيضانات المدمرة من انهيار النهر الجليدي... المملكة المتحدة تتضامن مع الهند ومستعدة لتقديم أي دعم مطلوب".



جونسون عبر تويتر

ولقى 150 شخصا مصرعهم جراء فيضانات مفاجئة سببها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة (شامولي) بإقليم (أوتاراخاند) بالهند، فيما اعتبر نحو 100 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت مصادر حكومية هندية، أن غالبية المفقودين عمال كانوا يعملون بمشروع طاقة كهربائية في المنطقة، حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر (داوليغانا) واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

فيما أكدت مصادر محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. من جانبها، ذكرت شركة الطاقة الكهربائية أن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر.

وأرسلت السلطات الهندية، مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، مجهزين بالآليات الضرورية، لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.