اليوم السابع
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بث مباشر .. سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق " الزقازيق _ القاهرة"

الأحد، 07 فبراير 2021 08:52 ص
بث مباشر .. سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق " الزقازيق _ القاهرة" طريق الزقازيق _ القاهرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع "بث مباشر" عن حالة الطقس وموقف الشبورة المائية والسيولة المرورية وحالة الطرق، إذ شهد طريق الزقازيق القاهرة سيولة مرورية مع ارتفاع الشبورة المائية بالطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ،    وطقس  معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية  والرياح معتدلة، دافئ  على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد

: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

 


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