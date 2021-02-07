بايدن: يجب ألا يتلقى ترامب أى إحاطات استخباراتية بسبب سلوكه غير المنتظم

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه يجب ألا يتلقى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مقابلة مع شبكة سى بى أس الأمريكية، أى إحاطات استخباراتية بسبب سلوكه غير المنتظم، وفقا لخبر عاجل لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

ورد جو بايدن، على سؤال هل يجب أن يستمر تلفى الرئيس السابق ترامب للإحاطات الاستخباراتية قائلا: لا اعتقد ذلك، وعندما تم سؤاله لماذا "لا"، قال جو بايدن: بسبب سلوكه ولا علاقة لذلك بالتمرد، متابعا: لقد وصفت ترامب بأنه تهديد وجودى وخطير ومتهور وأؤمن بذلك.

ورد بايدن على سؤال ما هو خوفك الأكبر إذا استمر ترامب فى الحصول على هذه الإحاطات الاستخباراتية قائلا: أفضل عدم التكهن بشكل علنى، ولكن أعتقد أنه لا توجد حاجة له بأن يحصل على تلك الإحاطات الاستخباراتية، متسائلا: ما القيمة من إعطائه الإحاطة الاستخباراتية ومال التأثير الذى يملكه سوى أنه قد ينزلق ويقول شيئا ما؟