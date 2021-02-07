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بايدن: أمريكا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات

الأحد، 07 فبراير 2021 05:55 م
بايدن: أمريكا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة سي بي أس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن نرفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض، متابعا: يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات.

وفى وقت سابق أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تشترط تعويضا لإحياء الاتفاق النووي، وفقا لخبر  عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن 21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووى.

 


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