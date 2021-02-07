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انفجار عبوة برتل دعم لوجستى للتحالف الدولى فى مدينة سامراء شمال بغداد

الأحد، 07 فبراير 2021 05:18 م
انفجار عبوة برتل دعم لوجستى للتحالف الدولى فى مدينة سامراء شمال بغداد بغداد
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن انفجار عبوة برتل دعم لوجستي للتحالف الدولى في مدينة سامراء شمال بغداد.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 13 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش، وذلك إثر عمليات استباقية استخباراتية فى العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "أن مفارز الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع (كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات التحقيق".


بغداد

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انفحار

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