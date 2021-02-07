انطلاق انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية ودمياط غدا

جاكلين منير - معتز الشربينى

تنطلق غدا الاثنين، انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في الإسكندرية بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدمج نقابتي شرق وغرب المدينة، التي سبق أن تم تقسيمهم أثناء تولي سامح عاشور النقيب العام السابق للنقابة.

ويخوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين عبد علام النقيب الأسبق، جمال سويد وكيل نقابة المحامين سابقا، و مرشحين آخرين ليس لهم ثقل انتخابي لدي المحامين

في سياق آخر تجرى غدا الاثنين انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب وعضو شباب وسبعة اعضاء من بين المرشحين

وتجرى عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر ويتنافس على مقعد النقيب كلا من، ناصر العمري، ياسر أبو هندية، السيد هاشم، يوسف قنديل

كما يخوض 56 مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ 14 مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من 32 الف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.

ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية عدد من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان، ومنع الصحفيين من التصوير إلا بإذن مكتوب من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.