اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي الأحد، عن عدة قرى بمركز دسوق؛ لإجراء الصيانة الدورية.

وذكر مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق،أنه سيتم فصل الكهرباء الأحد، عن قرى منية جناج وتوابعها، وكفر العرب، وعزبة القبايل، وشابه، والكنيسة".

وأوضح البيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة، وتركيب أعمدة وتغيير كابلات.