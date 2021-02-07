اليمن يدعو الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون للنهوض بتنمية وإعادة إعمار البلاد

عدن /أ ش أ/

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى واعد باذيب، الاتحاد الأوروبى إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتقديم المزيد من الدعم للنهوض بالجوانب التنموية وإعادة الإعمار تماشيا مع البرنامج العام للحكومة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمنى بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن برئاسة السفير هانز جروندبيرج، والتى استعرضت تسهيلات وزارة التخطيط المقدمة للمنظمات والشركاء والمانحين الدوليين لإنجاح برامجهم ومشاريعهم وإيصال مساعداتهم لليمنيين؛ انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأكد الوزير اليمنى استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات والداعمين لليمن واليمنيين.. مشيرا إلى توجيه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بخصوص تشكيل لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية برئاسة وزير التخطيط.

ولفت إلى أهمية القرار الأمريكى بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية"، مؤكدا أن هذا التصنيف يساند الجهود الحكومة اليمنية فى مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية، ويساهم فى مواجهة مختلف آثار هذا الانقلاب.

من جانبهم، أكد رئيس البعثة الأوروبية أن هذه الزيارة إلى عدن رسالة تجسد الدعم الأوروبى للحكومة والشعب اليمنى لاستعادة وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار، مشيدا بجهود الحكومة وحرصها على العمل لمواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها لتلبية احتياجات وتطلعات اليمنيين.