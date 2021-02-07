المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8 آلاف و346 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 4 ملايين و980 ألفا و174 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و394 حالة، كما تم تسجيل 583 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 454 ألفا و504 حالات.
المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعةالأحد، 07 فبراير 2021 09:20 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب يسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاةالسبت، 06 فبراير 2021 01:00 ص
المغرب تسجل 774 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 03 فبراير 2021 09:53 م
المغرب يسجل 835 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:04 م
المغرب: تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاةالإثنين، 01 فبراير 2021 08:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة