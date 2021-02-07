اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 09:36 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎

الأحد، 07 فبراير 2021 09:20 م
المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎ كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8 آلاف و346 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 4 ملايين و980 ألفا و174 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و394 حالة، كما تم تسجيل 583 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 454 ألفا و504 حالات.


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