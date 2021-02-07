اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 09:32 م
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المغرب يرحب بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية

الأحد، 07 فبراير 2021 08:34 م
المغرب يرحب بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية ملك المغرب محمد السادس
أ ش أ

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رحبت المملكة المغربية، بانتخاب السلطة التنفيذية الليبية، مؤكدة مواصلتها العمل معها لإنجاح الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر 2021.
وهنأت وزارة الشئون الخارجية المغربية، في بيان اليوم الأحد، أعضاء المجلس الجدد، معتبرة أن خلق هذه المؤسسة الجديدة يعد تعزيز للسلطة التنفيذية للقيام بالمهام والواجبات التي ينتظرها الشعب الليبي؛ ما يعد خطوة مهمة في اتجاه دعم الاستقرار واستجابة للحاجيات اليومية لليبيين، وكذا تهيئة الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة.
وأعربت المغرب عن تمنياتها بأن تشترك كل المؤسسات الليبية في دعم هذه الخطوة ومساندتها للسلطة التنفيذية المؤقتة للقيام بمهامها وواجباتها، مشيرًا إلى الاجتماعات التي استضافتها المغرب خلال الأشهر الماضية بطلب من الأشقاء الليبيين، ما أسهم بشكل ملموس في خلق جو الثقة ومكنت من الاستثمار في قدرة المشاركين الليبيين على تجاوز العقبات وتغليب المصلحة العليا لليبيا والليبيين.


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