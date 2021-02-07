المعلمة "هدير" أول جزارة بالزقازيق وصانعة جلود: بقالى 6 سنين فى المهنة.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم "اليوم السابع"، فيديو لايف، بث عن سيدة شرقاوية تعمل جزارة رغم أنها فى مقتبل العمر، هدير بنت مدينة الزقازيق تحدت نفسها واستطاعت أن تكسر حاجز الخوف وتقوم بذبح أول عجل كانت قامت بتربيته وبكت بعد ذبحه ولكنها استطاعت بعدها أن تقوم بذبح كل شئ وتقطع اللحوم .

وابتكرت المعلمة هدير الجزارة طريقة البيع عن طريق صفحات التواصل الاجتماعى فهى تعلن على صفحتها فيس بوك عن أنها ستقوم بالذبح ويبدأ الزبائن فى طلب كميات اللحوم التى تكفيهم ، وتقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا.

وتقوم المعلمة هدير الجزارة بعمل أنواع من اللحوم منها البرجر وسحق شرقى وكفتة حاتى وكفتة أرز بالإضافة إلى ارسال الطلبات مطبوخة إذا حب الزبون ذلك ، وتقوم هدير الحزارة بتصنيع الجلود وعمل شنط جلد ومحافظ جلد طبيعى أيضا ، وتطمح أن تفتح مسمط وتصنع الجلود.