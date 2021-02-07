الغرفة التجارية بالشرقية تقدم خدماتها للمواطنين الكترونياً اليوم

أكد أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أنه من المقرر بدء المعاملات بالغرفة بمواعيد مسبقة يتم حجزها إلكترونياً ، إعتباراً من اليوم الأحد ،حيث أتاحت الغرفة رابط برنامج إلكترونى لحجز موعد مسبق عن طريق الإنترنت http://sharkiachamber.net/t ، كما سيتم إرسال المستندات والمعاملات من خلال برنامج الخدمات الإلكترونية الإختيارية دون الحضور للغرفة وذلك لفحص المستندات وإخطار مرسلها بالمطلوب إستيفائه أو إصدار الشهادة حال إستيفاء المعاملة وإخطار المرسل عبر البرنامج بموعد الحضور لإستلام الشهادة.

وأشار إلى إلتزام العاملين بالغرفة بارتداء الكمامة الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار ، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، بما يُشير إلى إرتفاع وعيهم بأهمية التحلى بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية فى التعامل مع هذا الفيروس.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الغرفة التجارية بالشرقية باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها فى ظل جائحة كورونا، موجهاً باستمرار الإلتزام الكامل بما تقرره الدولة من تدابير وإجراءات مشددة، للحد من إنتشار فيروس كورونا بما فى ذلك تقليل التجمعات ، والإعتماد على الآليات التكنولوجيه والسعى الجاد لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مُبسط للمواطنين، بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة.